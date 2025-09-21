أوقعت 5 ضحايا.. تفاصيل الضربة الإسرائيلية في جنوب لبنان

وذكر موقع "RT" الروسي إن "مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية كانت مركونة بجانب سيارة مدنية في مدينة مما أدى الى مقتل 4 أشخاص بينهم أطفال كحصيلة أولية".وأضافت "سائق الدراجة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي عند أطراف بنت لقي مصرعه، بالإضافة إلى أب وطفلتيه كانوا داخل سيارة فيما جرحت الأم وطفلة ثالثة".من جهتها، قالت إن الغارة الإسرائيلية على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط 5 ضحايا من بينهم 3 أطفال وجريحان.