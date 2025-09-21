نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

ونقلت رويترز عن نتنياهو قوله: "لن تكون هناك دولة فلسطينية".وأضاف أن "رد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيأتي حين أعود من ".من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "معظم دول العالم اعترفت سابقا بدولة فلسطين وكان الأمر خطأ لكن من يفعل ذلك بعد 7 أكتوبر يتخذ خطوة شائنة" على حد تعيره.وأضاف أن "مستقبل أرض إسرائيل لن يحدد في أو بل في وسنكافح كل ما يهدد إسرائيل وأمنها ومستقبلها".وتابع "لدينا حليفة كبيرة جدا وقوية هي التي تقف إلى جانبنا في هذه المعركة".