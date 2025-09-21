الرئيس الشيشاني يتقلد وسام "حامي السنة"

وقال ماغوميد داوودوف، رئيس وزراء الشيشان، في بيان نشر على قناته الخاصة بمنصة "تلغرام": "أتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الجمهورية، البطل الروسي ، لحصوله على هذا الوسام الرفيع".وأضاف داوودوف أن هذا التكريم يأتي تقديرا لـ"مساهمات قديروف الجليلة في حماية وتعزيز سنة محمد، وإظهار حبه العميق للنبي الكريم وأهل بيته وأصحابه".كما أشاد بدور الشيشان المتعاظم كمركز للتعاون الإسلامي الدولي، حيث تستضيف بشكل منتظم كبار العلماء والمفكرين للمشاركة في المؤتمرات وإلقاء المحاضرات وتنظيم برامج تطوير الكفاءات للعاملين في المجال الديني.يذكر أن المركز التنسيقي لمسلمي شمال يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان ونشر التعاليم الإسلامية المعتدلة في منطقة القوقاز.