بري: ضحايا الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل يحملون الجنسية الأمريكية

وأكد بري أن هذه الجريمة تمت بـ"دمٍ بارد" وبعلم . وقال بري في بيان شديد اللهجة: "دماء هؤلاء اللبنانيين الذين سقطوا في ، والذين يحملون الجنسية الأميركية، هي برسم من كان مجتمعا في ، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى ".واستنكر بري الصمت الدولي إزاء استهداف المدنيين، متسائلا: "هل الطفولة هي التي تمثل خطرا وجوديا على الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان في القتل دون رادع أو حساب هو الذي يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين؟".وأكد بري أن المجزرة وقعت في أعقاب اجتماع المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في الناقورة، وبحضور الموفدة الأمريكية أورتاغوس، مضيفا أن الجريمة استهدفت عائلة كاملة: "أب وثلاثة من أطفاله، ووالدتهم الجريحة سفكت دماؤهم في مدينة بنت على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على المناطق الجنوبية، فيما ترتفع الأصوات اللبنانية والدولية للمطالبة بوقف فوري للعدوان، وتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وعلى رأسها القرار 1701.