"لن تُقام دولة فلسطينية".. نتنياهو يتوعد بالردّ بعد عودته من واشنطن

وقال نتنياهو ان "رد على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودتي من ".وأضاف: "لدي رسالة واضحة لهؤلاء الزعماء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد مجزرة السابع من تشرين الاول: أنتم تمنحون للإرهاب.. ولن تكون هناك دولة فلسطينية".وأكد: "على مدى سنوات منعت إقامة دولة الإرهاب هذه ومقابل ضغوط عظيمة من الداخل والخارج.. لقد قمنا بذلك بإصرار وبحكمة سياسية، وبالمقابل ضاعفنا الاستيطان اليهودي في وسنستمر بهذا الطريق".من جهتها، نددت بالاعتراف "الأحادي" لكل من وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.وقالت الوزارة، في بيان: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإعلان الأحادي عن الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى".وتابعت: "هذا الإعلان لا يعزز السلام، بل على العكس، يزعزع استقرار المنطقة بشكل إضافي ويقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي في المستقبل".