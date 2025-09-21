ترامب يكشف تفاصيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه يعتزم خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم الثلاثاء المقبل التحدث عن "الخير والشر"، بما في ذلك مناقشة النزاعات الدولية وحلها.

وقال وفق قناة " نيوز": "سألقي خطابا وأتحدث عن الخير والشر بما في ذلك مناقشة النزاعات الدولية وحلها.. لقد خضنا سبع حروب وحللناها، وحسمت سبعا منها. وتبقى لي حرب أو اثنتان".

وأشار ترامب على وجه الخصوص، إلى "الأزمة الأوكرانية والحرب في قطاع ". معربا عن ثقته في أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون الحدث الرئيسي في الأسبوع المقبل.



ويجتمع قادة العالم في في شهر سبتمبر من كل عام لإلقاء خطابات على مدى عدة أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ يوم الثلاثاء دورتها الثمانين.



كما سيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة.