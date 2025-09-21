الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إجلاء 550 ألفا من سكان غزة

وقال الجيش في بيان: "حتى الآن، غادر أكثر من 550 ألف مدني مدينة متجهين جنوبا وفي الوقت نفسه أكملت قوات من الفرق 162 و98 و36 دخولها إلى مدينة غزة وبدأت عملياتها في معاقل حماس في المدينة".وأفاد بأن الجيش رصد محاولات لمنع حماس حركة المدنيين جنوبا في انتهاك للقانون الدولي، مع استغلالهم بوحشية كدروع بشرية.في الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي بقيادة ، عملية واسعة النطاق لتحذير السكان وحمايتهم من مناطق القتال من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات العملياتية، بما في ذلك توزيع الرسائل الصوتية، وإلقاء المنشورات، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية.