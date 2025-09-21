ماكرون يضع شرطا لفتح سفارة في فلسطين

وأضاف وفق شبكة ، متحدثا عن إطلاق سراح الرهائن: "هذا شرط واضح قبل فتح السفارة. هذه هي من الشروط والمطالب التي سنطرحها في إطار عملية السلام".في 24 تموز، أعلن ماكرون أن ستعترف رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من والولايات المتحدة.وأوضح ماكرون أن فرنسا ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية في 22 سبتمبر الجاري، وخلال حديثه صرح ماكرون بأن حكومة بلاده، لا تعتبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية.ووفقا للسلطات الإسرائيلية، لا يزال قيد الاحتجاز في قطاع غزة 48 رهينة، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وقد أسفرت جهود إنسانية وعمليات خاصة متعددة عن استعادة أكثر من 200 رهينة، بما في ذلك جثث القتلى منهم.في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن البريطاني اعتراف لندن بدولة فلسطين، وأصدرت الحكومتان والكندية بيانات مماثلة.