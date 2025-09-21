الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541396-638940749044808105.jpg
ماكرون يضع شرطا لفتح سفارة في فلسطين
دوليات
2025-09-21 | 14:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
130 شوهد
قال
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
، إن بلاده لن تفتح سفارة لها في فلسطين إلا بعد تحقيق شرط إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
وأضاف
ماكرون
وفق شبكة
سي بي إس
، متحدثا عن إطلاق سراح الرهائن: "هذا شرط واضح قبل فتح السفارة. هذه هي
المجموعة الأولى
من الشروط والمطالب التي سنطرحها في إطار عملية السلام".
في 24 تموز، أعلن ماكرون أن
فرنسا
ستعترف رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من
إسرائيل
والولايات المتحدة.
وأوضح ماكرون أن فرنسا ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية في 22 سبتمبر الجاري، وخلال حديثه صرح ماكرون بأن حكومة بلاده، لا تعتبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية.
ووفقا للسلطات الإسرائيلية، لا يزال قيد الاحتجاز في قطاع غزة 48 رهينة، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وقد أسفرت جهود إنسانية وعمليات خاصة متعددة عن استعادة أكثر من 200 رهينة، بما في ذلك جثث القتلى منهم.
في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن
رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
اعتراف لندن بدولة فلسطين، وأصدرت الحكومتان
الأسترالية
والكندية بيانات مماثلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
