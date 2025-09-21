Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعرف على الفائزين بجوائز الكرة الذهبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

باكستان.. اتهامات تخص حالات الاختفاء القسري

دوليات

2025-09-21 | 14:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
باكستان.. اتهامات تخص حالات الاختفاء القسري
المصدر:
وكالات
8 شوهد

خلّفت حالات الاختفاء القسري، التي تُرتكب في باكستان ندوبًا عميقة في المجتمعات الضعيفة في البلاد.

وتستمر هذه الممارسة، التي بدأت خلال فترة حكم برويز مشرف، وقد اختفى أكثر من 5000 شخص، وفقًا لمنظمات إنسانية. إضافةً إلى ذلك، أدانت المحاكم العسكرية ما يقرب من 80 مدنيًا لمشاركتهم في أعمال شغب عام 2023، وهو ما يُعتبر مخالفًا للالتزامات الدولية لباكستان.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عدة مرات خلال العام الماضي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بجدية في وضع ضريبة السلع والخدمات لباكستان.
ولا يقتصر انتهاك باكستان لحقوق الإنسان الأساسية، على حالات الاختفاء القسري والمحاكمات العسكرية، بل يمتد إلى المجال التقني أيضًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، طورت باكستان أحد أكثر أنظمة المراقبة تطورًا في العالم، باستخدام تقنيات من الصين والغرب. تستند نتائج تقريرها إلى قضية رفعتها بشرى بيبي، زوجة رئيس الوزراء السابق خان، أمام محكمة إسلام آباد العليا عام ٢٠٢٤، بعد تسريب مكالماتها الهاتفية الخاصة عبر الإنترنت.
ونفت وزارتا الدفاع وأجهزة الاستخبارات الباكستانية في المحكمة قيامهما بالتنصت على المكالمات الهاتفية أو امتلاكهما القدرة على ذلك. ومع ذلك، أقرت هيئة تنظيم الاتصالات، خلال الاستجواب، بأنها أصدرت بالفعل أمرًا لشركات الهاتف بتثبيت نظام إدارة معلومات الاتصالات (LIMS) لاستخدامه من قِبل "الخدمات المُحددة". يسمح هذا النظام لأجهزة الاستخبارات بمراقبة ما لا يقل عن ٤ ملايين هاتف محمول في وقت واحد، وحجب مليوني جلسة إنترنت.
ويواجه إقليم بلوشستان، الذي مزقته الصراعات، على وجه الخصوص انقطاعات متكررة للإنترنت وقيودًا على حرية التعبير. في تقرير حديث، دعت منظمة "بانك"، قسم حقوق الإنسان في الحركة الوطنية البلوشية الاتحاد الأوروبي بشدة إلى مراجعة وضع باكستان ضمن نظام الأفضليات المعممة، مؤكدةً أنه من غير المقبول أن تتمتع باكستان بمزايا اقتصادية بينما تمارس قمعًا شديدًا.
وأدان التقرير بشدة مشروع قانون تعديل قانون مكافحة الإرهاب في بلوشستان لعام 2025، الذي يمنح الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات مطلقة لاعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد.
وأشار التقرير إلى أن العديد من القادة البلوش، مثل مهرانج بلوش، وغولزادي بلوش، وبيبو بلوش، وصبغة الله بلوش، وبيبرغ بلوش، لا يزالون في السجن حتى بعد مثولهم أمام المحكمة، وقالت منظمة العفو الدولية إنها فحصت أيضًا اتفاقيات الترخيص، والبيانات التجارية، والملفات التقنية المسربة، والسجلات الصينية التي تربط مورد جدار الحماية بشركات مملوكة للدولة في بكين.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
Play
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Play
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
Play
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
Live Talk
Play
Live Talk
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
Play
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Play
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
Play
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19

اخترنا لك
ماكرون يعلن الاعتراف بدولة فلسطين وعباس يوجه دعوة للدول
15:30 | 2025-09-22
واشنطن تدرس فرض عقوبات على "الجنائية الدولية"
14:54 | 2025-09-22
نتنياهو يتوعد بتدمير "المحور الإيراني"
14:11 | 2025-09-22
مقتل مسلح بإطلاق نار في ولاية جورجيا
14:00 | 2025-09-22
موسكو تعلن إسقاط مسيرات كانت تستهدف العاصمة
13:20 | 2025-09-22
الحرارة المرتفعة قتلت 60 ألف شخص في أوروبا
13:19 | 2025-09-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.