سوريا تحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب

أعلنت لانتخابات ، في بيان اليوم الأحد، موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية.

وقالت اللجنة عبر قناتها على "تليغرام" إنه تقرر إجراء الانتخاب يوم الأحد 5 أكتوبر 2025.

وأوضحت أن تحديد الموعد جاء استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام 66 لعام 2025 والمرسوم رقم 143 لعام 2025.

وكانت اللجنة قد أصدرت السبت قرارا بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025.

وفي الـ14 من يونيو، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة باسم " لانتخابات ".