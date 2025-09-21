Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم غد

دوليات

2025-09-21 | 15:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم غد
المصدر:
Sky News عربية
276 شوهد

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، الأحد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين بناءً على طلبها، بعد أن انتهكت ثلاث طائرات روسية مجالها الجوي.

وأفادت إستونيا وحلف شمال الأطلسي، الجمعة، بانتهاك ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا والبقاء فيه لمدة 12 دقيقة.

وأرسلت إيطاليا التي تتولى منذ أغسطس مهمة مراقبة أجواء دول البلطيق في إطار حلف شمال الأطلسي، والسويد وفنلندا على الفور طائرات مقاتلة لاعتراضها.

وجاء في بيان الخارجية الإستونية: "في 22 سبتمبر (...) سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا ردا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة".

وهي المرة الأولى التي تتقدم فيها إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والداعم الثابت لأوكرانيا، بطلب رسمي من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة قبل 34 عاما.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-21
Play
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-21
Play
العراق في دقيقة 21-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-21
Live Talk
Play
Live Talk
‏ رياضيات عراقيات يرفعن اسم الوطن - Live Talk - الحلقة ١٢١ | 2025
10:30 | 2025-09-21
Play
‏ رياضيات عراقيات يرفعن اسم الوطن - Live Talk - الحلقة ١٢١ | 2025
10:30 | 2025-09-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-21
Play
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-21
Play
العراق في دقيقة 21-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-21
Live Talk
Play
Live Talk
‏ رياضيات عراقيات يرفعن اسم الوطن - Live Talk - الحلقة ١٢١ | 2025
10:30 | 2025-09-21
Play
‏ رياضيات عراقيات يرفعن اسم الوطن - Live Talk - الحلقة ١٢١ | 2025
10:30 | 2025-09-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19

اخترنا لك
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
18:51 | 2025-09-21
شومر ينتقد ترامب: يدفع أمريكا نحو الديكتاتورية
17:14 | 2025-09-21
17 قتيلا وجريحا بهجوم مسيرات على "القرم"
16:25 | 2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة
16:05 | 2025-09-21
سوريا تحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب
14:41 | 2025-09-21
ماكرون يضع شرطا لفتح سفارة في فلسطين
14:06 | 2025-09-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.