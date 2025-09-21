جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم غد

وأفادت إستونيا وحلف شمال الأطلسي، الجمعة، بانتهاك ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني فوق والبقاء فيه لمدة 12 دقيقة.وأرسلت التي تتولى منذ أغسطس مهمة مراقبة أجواء دول البلطيق في إطار ، والسويد وفنلندا على الفور طائرات مقاتلة لاعتراضها.وجاء في بيان الخارجية الإستونية: "في 22 سبتمبر (...) سيعقد اجتماعا طارئا ردا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة".وهي المرة الأولى التي تتقدم فيها إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والداعم الثابت لأوكرانيا، بطلب رسمي من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس منذ انضمامها إلى قبل 34 عاما.