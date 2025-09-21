الجيش الإسرائيلي يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الأحد، أن قوات "الفرقة 36" بدأت الدخول إلى مدينة في إطار عملية "عربات جدعون 2".





‏وشدد الجيش الإسرائيلي على أن "القوات في ستواصل العمل لحماية ". وأفاد الجيش بأنه على مدار الأيام الأخيرة هاجمت قوات الفرقة عشرات الأهداف في قطاع لعزل منطقة القتال لتتمكن من الدخول إلى الميدان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة، وقال في بيان: "حتى الآن غادر أكثر من 550 ألف مدني مدينة غزة متجهين جنوبا".