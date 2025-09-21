17 قتيلا وجريحا بهجوم مسيرات على "القرم"

وقالت الدفاع الروسية، "مقتل شخصين وإصابة 15 إثر هجوم مسيرات أوكرانية على شبه ".

وأضافت أن "أوكرانيا شنت هجوما بالمسيرات على منطقة سياحية في لا مواقع عسكرية فيها".