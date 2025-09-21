شومر ينتقد ترامب: يدفع أمريكا نحو الديكتاتورية

ورأى شومر وفق شبكة "سي إن إن" أن تحويل الوزارة "أداة تلاحق أعداءه (ترامب)، سواء كانوا مذنبين أو لا.. هو مسار نحو الديكتاتورية"، مضيفاً أن "هذا ما تقوم به الديكتاتوريات".ودعا وزارة العدل علنا، السبت، إلى ملاحقة أشخاص يعتبرهم خصومه، في أحدث خطوة ضمن تحركات يقول منتقدون إنها تؤثر على استقلالية هذه الوزارة.وفي منشور بدا أنه موجه إلى وزيرة العدل ، انتقد ترامب على منصته "تروث سوشال" التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن ، والمدعية العامة في ليتيشا ، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي.ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان، بيل بولت، المعيَّن من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.وأضاف ترامب: "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا وصدقيتنا"، مشيراً إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالِبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير (إف بي آي) السابق ، الذي اتهمه بالكذب على .