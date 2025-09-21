الصفحة الرئيسية
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
شومر ينتقد ترامب: يدفع أمريكا نحو الديكتاتورية
دوليات
2025-09-21 | 17:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
92 شوهد
حذر زعيم الأقلية الديمقراطية في
مجلس الشيوخ
، تشاك شومر، الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
من "مسار نحو الديكتاتورية"، بعدما ضغط الأخير على وزارة العدل لمقاضاة معارضين سياسيين له.
ورأى شومر وفق شبكة "سي إن إن" أن تحويل الوزارة "أداة تلاحق أعداءه (ترامب)، سواء كانوا مذنبين أو لا.. هو مسار نحو الديكتاتورية"، مضيفاً أن "هذا ما تقوم به الديكتاتوريات".
ودعا
ترامب
وزارة العدل علنا، السبت، إلى ملاحقة أشخاص يعتبرهم خصومه، في أحدث خطوة ضمن تحركات يقول منتقدون إنها تؤثر على استقلالية هذه الوزارة.
وفي منشور بدا أنه موجه إلى وزيرة العدل
بام بوندي
، انتقد ترامب على منصته "تروث سوشال" التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن
كاليفورنيا
،
آدم شيف
والمدعية العامة في
ولاية نيويورك
ليتيشا
جيمس
، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي.
ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان، بيل بولت، المعيَّن من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.
وأضاف ترامب: "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا وصدقيتنا"، مشيراً إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالِبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير
مكتب التحقيقات الفدرالي
(إف بي آي) السابق
جيمس كومي
، الذي اتهمه بالكذب على
الكونغرس
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترامب ينتقد الصين: لست راضيا لتقييمها بشأن النصر على النازية
18:25 | 2025-09-03
ماسك ينتقد قانون ترامب للضرائب: سيدمر الوظائف
17:20 | 2025-06-28
استقالات المحكمة الاتحادية تربك الانتخابات وتدفع نحو مأزق دستوري
04:19 | 2025-06-30
الإعصار إيرين يتقدم بعنف نحو سواحل أمريكا
10:29 | 2025-08-19
شومر
ترامب
مكتب التحقيقات الفدرالي
مكتب التحقيقات
ولاية نيويورك
دونالد ترامب
مجلس الشيوخ
كاليفورنيا
جيمس كومي
بام بوندي
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
محليات
43.06%
06:37 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
أمن
23.13%
07:01 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
07:01 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
دوليات
17.77%
13:46 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
13:46 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
محليات
16.04%
11:43 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
11:43 | 2025-09-20
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
18:51 | 2025-09-21
17 قتيلا وجريحا بهجوم مسيرات على "القرم"
16:25 | 2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة
16:05 | 2025-09-21
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم غد
15:06 | 2025-09-21
سوريا تحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب
14:41 | 2025-09-21
ماكرون يضع شرطا لفتح سفارة في فلسطين
14:06 | 2025-09-21
