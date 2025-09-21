ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية

أفادت صحيفة Handelsblatt بأن الألمانية أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز يوروفايتر بعد ظهور طائرة استطلاع روسية من طراز "إيل-20إم" فوق مياه .

ونقلت الصحيفة عن السلطات الألمانية، زعمها بأن طائرة الاستطلاع الروسية كانت تحلق بدون خطة طيران ولم ترد على محاولات الاتصال بها.



وفي الفترة الأخيرة انتشرت في بعض هستيريا قوية حول انتهاكات روسية مزعومة لمجالاتها الجوية. وزعم رئيس وزراء بولندا في 10 سبتمبر أنه تم إسقاط طائرات مسيرة فوق بلاده مدعيا أنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك.

وفي 19 سبتمبر، اتهمت بولندا الجانب الروسي بانتهاك منطقتها الاقتصادية الخالصة، وزعمت بأن مقاتلات روسية من طراز ميغ-31 على ارتفاع منخفض فوق منصة الحفر بتروبالتيك في .



وفي يوم الجمعة الماضي، زعمت السلطات الإستونية بأن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 دخلت مجالها الجوي صباح يوم 19 سبتمبر وبقيت هناك فترة 12 دقيقة.



من جانبها نفت الروسي كل هذه المزاعم، وأكدت أن الطائرات الحربية خلال تنفيذها لمهامها فوق المياه الدولية، تلتزم بشكل تام بقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي .