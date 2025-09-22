بريطانيا تدرج فلسطين على خرائطها لأول مرة بعد الاعتراف بها.. كيف رسمتها؟ (صورة)

واستبدلت مواقع البريطانية عبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلة" بعبارة "فلسطين"، وتظهر هذه التغييرات على صفحات نصائح السفر إلى وفلسطين، وفي قائمة بعثات وزارة الخارجية في الخارج، وعلى الخرائط الرسمية للمنطقة.وأصبحت ثالث دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطينية، بعد كندا وأستراليا، وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من وفرنسا، حيث من المتوقع أن تعلن عدة دول، بقيادة ، اعترافها بفلسطين، وهي كل من لوكسمبورغ، وسان مارينو، وبلجيكا، وأندورا، وفرنسا، ومالطا.ورسمت بريطانيا خارطة فلسطين المعترف بها على حدود عام 1967، التي تقسم فلسطين الى غزة وضفة غربية، وفي حال تم إقرار دولة فلسطينية وفق حدود 67، فهذا يعني استرجاع الجولان السوري وشبه جزيرة والضفة الغربية بالكامل والقدس الشرقية، بعد ان احتلتها إسرائيل بالكامل منذ عام 1967 وحتى الان.