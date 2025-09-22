الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الرد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني
دوليات
2025-09-22 | 03:16
Alsumaria Tv
استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني
دوليات
2025-09-22 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
203 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
تسبب هجوم إلكتروني وقع مساء الجمعة الماضية في اضطرابات واسعة في عدة مطارات أوروبية، أبرزها
مطار برلين
الدولي، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء العديد من الرحلات وتأثر آلاف المسافرين.
وتواصل مطارات
بروكسل
ودبلن ولندن هيثرو مواجهة آثار الهجوم، حيث طلب
مطار بروكسل
من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة اليوم، ونصح الركاب بالوصول قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد الإقلاع.
وفي
مطار هيثرو
، تمكن الموظفون من إعادة معظم الرحلات إلى مواعيدها رغم استمرار بعض مشكلات تسجيل الوصول، بينما أُلغيت في دبلن 13 رحلة حتى ظهر الأحد مع استمرار معالجة الأعطال التقنية.
وقال متحدث باسم
مطار برلين
لوكالة
الأنباء الألمانية
(د ب أ) إن المطار يستعد اليوم لاستقبال نحو 95 ألف مسافر، وهو رقم يتجاوز المعتاد الذي يتراوح بين 75 و85 ألف مسافر يوم الاثنين، مشيرا إلى أن عودة المشاركين في
ماراثون
العاصمة الألمانية الذي أقيم أمس الأحد تزيد الضغط على التشغيل.
ودعا مطار
برلين
المسافرين إلى استخدام إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت والأكشاك الذاتية لتسليم الأمتعة، لتخفيف الضغط على العمليات الأرضية.
ويعود سبب هذه الاضطرابات إلى هجوم إلكتروني استهدف مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات "كولينز إيروسبيس"، فيما لا تزال دوافع الهجوم مجهولة.
وأكدت الهيئة الأوروبية لإدارة الحركة الجوية "يوروكونترول" أن مطارات برلين وبروكسل ودبلن وهيثرو شهدت اضطرابات في
الخدمات الأرضية
، بينما لم تتأثر مطارات ألمانية رئيسية أخرى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
اضطرابات
مطار
اوروبية
الأنباء الألمانية
الخدمات الأرضية
السومرية نيوز
وكالة الأنباء
مطار بروكسل
سومرية نيوز
مطار هيثرو
مطار برلين
