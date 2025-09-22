استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني

وتواصل مطارات ودبلن ولندن هيثرو مواجهة آثار الهجوم، حيث طلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة اليوم، ونصح الركاب بالوصول قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد الإقلاع.وفي ، تمكن الموظفون من إعادة معظم الرحلات إلى مواعيدها رغم استمرار بعض مشكلات تسجيل الوصول، بينما أُلغيت في دبلن 13 رحلة حتى ظهر الأحد مع استمرار معالجة الأعطال التقنية.وقال متحدث باسم لوكالة (د ب أ) إن المطار يستعد اليوم لاستقبال نحو 95 ألف مسافر، وهو رقم يتجاوز المعتاد الذي يتراوح بين 75 و85 ألف مسافر يوم الاثنين، مشيرا إلى أن عودة المشاركين في العاصمة الألمانية الذي أقيم أمس الأحد تزيد الضغط على التشغيل.ودعا مطار المسافرين إلى استخدام إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت والأكشاك الذاتية لتسليم الأمتعة، لتخفيف الضغط على العمليات الأرضية.ويعود سبب هذه الاضطرابات إلى هجوم إلكتروني استهدف مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات "كولينز إيروسبيس"، فيما لا تزال دوافع الهجوم مجهولة.وأكدت الهيئة الأوروبية لإدارة الحركة الجوية "يوروكونترول" أن مطارات برلين وبروكسل ودبلن وهيثرو شهدت اضطرابات في ، بينما لم تتأثر مطارات ألمانية رئيسية أخرى.