قسد تطلق تحذيراً: داعش نفذ 153 هجوماً.. وما يزال يمثل تهديداً محلياً ودولياً

وكشفت في بيان، حصيلة الحرب ضد " " خلال تلك الفترة، والتي تضمنت تنفيذ 70 عملية، بما فيها 3 عمليات تمشيط واسعة النطاق.وألقت قسد، خلال هذه العمليات، "القبض على 95 إرهابياً بينهم 3 متزعمين". كما قتلت "6 إرهابيين بينهم متزعمان اثنان، وسيطرت على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والأوراق الثبوتية".وأشارت إلى خسائرها أيضاً، حيث "استُشهد، خلال هجمات داعش الإرهابية، 30 من مقاتليها وأُصيب 12 آخرون". كما "استُشهد أيضاً 6 مدنيين".قسد حذّرت من أن "خطر التنظيم لم ينتهِ بعد، وهو لا يزال يمثل تهديداً جدياً على المستويين المحلي والدولي".وتطرقت قسد إلى "المؤشرات الحديثة" التي تظهر أن داعش "لا يزال قوة قادرة على التسبب بأضرار عبر هجمات متفرقة ومخططات معقدة (153 هجوماً)".