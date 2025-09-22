ألمانيا: إقامة دولة فلسطينية هي هدفنا

وقبيل مغادرته إلى المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فاديفول أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يمثل هدفا استراتيجيا، لكنه بالنسبة لألمانيا يجب أن يكون في نهاية العملية السياسية"، مشددا على أن "مثل هذه العملية يجب أن تنطلق الآن".وأضاف فاديفول أن "إقامة دولة فلسطينية هي هدفنا، فنحن ندعم حل الدولتين ولا يوجد طريق آخر"، موضحا أن "تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر المفاوضات".وشدد على أن "اتباع سياسة المواجهة أو الاصطدام ليس حلا، وأن طريق التفاهم والتوازن والمفاوضات هو الأصعب والأكثر مشقة، لكنه يبقى الطريق الوحيد الممكن"، جازما أن جمهورية ملتزمة بهذا النهج.وأعرب فاديفول عن رغبته في المشاركة بعد ظهر الاثنين في مؤتمر تنظمه والمملكة العربية لتعزيز حل الدولتين، موضحا أن الحكومة الألمانية طالبت منذ سنوات بحل يتم التوصل إليه بالتفاوض بين الجانبين، بما يضمن تعايش اليهود والفلسطينيين في دولتين مستقلتين جنباً إلى جنب في سلام. بحسب قوله.وأشار إلى أن الإسرائيلي وحركة "حماس" يرفضان هذا الطرح.وقال فادهفول إن "ما تحتاجه المنطقة الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".وأكد أن "الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة يمثل اتجاها خاطئا تماما، بينما يبقى حل الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يمنح الإسرائيليين والفلسطينيين حياة يسودها السلام والأمن والكرامة".