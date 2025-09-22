صحة غزة: 65,344 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وجاء في بيان الوزارة أن "مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 61 شهيدا و220 إصابة جديدة".كما بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 آذار 2025 نحو 12,785 شهيدا و54,754 إصابة.وأشار البيان إلى أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل وفيات جراء المساعدات، فيما بلغ عدد الإصابات 23 إصابة، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدا وأكثر من 18,496 إصابة".وفي السياق أفادت مصادر في بسقوط 26 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 22 في مدينة .فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.