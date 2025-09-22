جرحى بانفجار في سوق مدينة أنطاليا التركية

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في إحدى أسواق مدينة أنطاليا.

وقالت وسائل الإعلام التركية، إن "انفجاراً وقع في سوق بمنطقة ديمري بمحافظة أنطاليا".

وأشارت إلى "سقوط جرحى نتيجة الانفجار".

ولم تعرف طبيعة الانفجار حتى الآن وما إذا كان هناك قتلى.

