بريطانيا تضع اسم دولة فلسطين على الخريطة بدلا من "الأراضي المحتلة"

فالاعتراف البريطاني لم يقتصر على إعلان سياسي، بل انعكس مباشرة في الخطاب الرسمي والخرائط والوثائق التي تعتمدها الحكومة، في تحول سياسي تاريخي يفتح الباب أمام حقوق دبلوماسية كاملة، ويعيد النقاش حول حل الدولتين إلى الواجهة.ولترجمة هذا الاعتراف على أرض الواقع، حدّثت وشؤون الكومنولث والتنمية، موقعها الإلكتروني، وأصبحت وقطاع غزة يُشار إليهما باسم "فلسطين" بدلا من "الأراضي الفلسطينية المحتلة".كما حدّثت وزارة الخارجية خريطة نصائح السفر الخاصة بالمنطقة لاستخدام اسم "فلسطين". بحسب ما طالعته "العين الإخبارية" على موقع الوزارة.وفي وقت سابق اليوم، جرى رفع العلم الفلسطيني، على مبنى البعثة الفلسطينية في العاصمة البريطانيةوأظهرت لقطات مصورة رفع العلم الفلسطيني على مقر البعثة، غداة بث لرئيس الوزراء يعترف فيه بدولة فلسطين.وكان سفير فلسطين في لندن، ، قال في تصريحات صحفية، إن اعتراف بدولة فلسطين "لحظة تاريخية".وأضاف أن "هذا الحدث لا يخص فلسطين وحدها، بل يتعلق بإنهاء إنكار ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني واعتراف كامل بحقه بتقرير مصيره".وأمس الأحد، اعترفت المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى، رسميا بدولة فلسطين، في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في سياسة بريطانيا الخارجية، وذلك عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في .في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية أن وزيرة الخارجية، ، ستراسل نظيرها الفلسطيني "في الوقت المناسب لتوضيح إجراءات إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".وحاليا، لا تمثل بعثة لدى بريطانيا مستوى سفارة، بل تعمل كبعثة دبلوماسية، ومقرها هامرسميث، .ويمنح وضع السفارة الوفود، الحماية والامتيازات بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.