السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الشرع: حصر السلاح بيد الدولة هو الذي يحمي سوريا من النزاعات والاضطرابات
دوليات
2025-09-22 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
71 شوهد
أكد الرئيس السوري، احمد الشرع، اليوم الاثنين، أن حصر السلاح بيد الدولة هو الذي يحمي
سوريا
من النزاعات والاضطرابات، فيما أشار الى انه كانت هناك قطيعة بين سوريا وواشنطن وعلاقات متوترة مع الغرب وهناك الآن مرحلة جديدة.
وقال الشرع، إنه "كانت هناك قطيعة بين
سوريا
وواشنطن وعلاقات متوترة مع الغرب وهناك الآن مرحلة جديدة"، مشيرا الى ان "هناك الكثير من الأمور التي يمكن البناء عليها بين سوريا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام".
وتابع: "نريد رفع القيود الأمريكية المفروضة على سوريا بسبب النظام السابق، والرئيس
دونالد
ترمب أزال بعض العقوبات وعلى
الكونغرس
أن يتحرك لرفع ما تبقى منها".
ولفت الى ان "هناك أطراف تحاول إثارة النعرات الطائفية وتريد من سوريا أن تكون
صندوق
بريد"، مبيناً أن "حصر السلاح بيد الدولة هو الذي يحمي سوريا من النزاعات والاضطرابات، وسوريا ذاهبة باتجاه ألا تشكل أراضيها أي تهديد لأي منطقة".
