الشرع: حصر السلاح بيد الدولة هو الذي يحمي سوريا من النزاعات والاضطرابات

وقال الشرع، إنه "كانت هناك قطيعة بين وواشنطن وعلاقات متوترة مع الغرب وهناك الآن مرحلة جديدة"، مشيرا الى ان "هناك الكثير من الأمور التي يمكن البناء عليها بين سوريا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام".وتابع: "نريد رفع القيود الأمريكية المفروضة على سوريا بسبب النظام السابق، والرئيس ترمب أزال بعض العقوبات وعلى أن يتحرك لرفع ما تبقى منها".ولفت الى ان "هناك أطراف تحاول إثارة النعرات الطائفية وتريد من سوريا أن تكون بريد"، مبيناً أن "حصر السلاح بيد الدولة هو الذي يحمي سوريا من النزاعات والاضطرابات، وسوريا ذاهبة باتجاه ألا تشكل أراضيها أي تهديد لأي منطقة".