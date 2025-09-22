العثور على نصف جثة امرأة.. هذا سبب مقتلها

شهدت منطقة غوباري قرب متنزه بيتاركانيكا الوطني في حادثًا مأساويًا صباح الجمعة 19 سبتمبر/ أيلول 2025، حين تعرّضت سيدة تُدعى لاكشمي دالي، وهي أم لثلاث فتيات، لهجوم مفاجئ من تمساح أثناء قيامها بالصيد في أحد فروع النهر الممتد عبر غابات ماهاكالابادا.وقع الحادث عند الساعة 10:30 صباحًا، وفقًا لما نشرته مجلة " "، حيث باغت التمساح المرأة أثناء وقوفها في المياه الضحلة، وتمكّن من سحبها إلى أعماق النهر قبل أن تتمكن من الاستغاثة أو التصرف، بحسب مسؤول الغابات في المنطقة سانتانو دالي لوكالة " أوف إنديا".أطلق حراس الغابة ورجال الإطفاء، بمشاركة سكان المنطقة، عمليات بحث موسّعة فور تلقي البلاغ، وتم العثور على رفات لاكشمي دالي في صباح اليوم التالي، السبت 20 سبتمبر/ أيلول، على ، وقد كانت الجثة مشوّهة ونصف مأكولة نتيجة الهجوم العنيف.أشار المسؤولون المحليون إلى أن بيتاركانيكا يُعد من المناطق المعروفة بكثافة التماسيح فيها، حيث تغطي مستنقعاته المالحة مساحة تصل إلى 650 كيلومترًا مربعًا ضمن نهري براهماني وبايتاراني، ويضم ما لا يقل عن 1826 تمساحًا، وفقًا للإحصاءات الرسمية.وأكد سانتانو، أحد مسؤولي المحمية، أن التماسيح لا تمثل خطرًا مباشرًا ما لم يتم الاقتراب من مواطنها الطبيعية، لافتًا إلى أن الحوادث تقع غالبًا عند تجاوز الحدود الآمنة، خاصة في فترات الصيد اليدوي أو جمع الأخشاب من مجاري المياه.