حماس تعرض الهدنة على ترامب.. 60 يوما مقابل نصف الرهائن

وبحسب ما نقلته شبكة نيوز عن مسؤول كبير في ومصدر ثان مشارك بشكل مباشر في المفاوضات أن حركة حماس صاغت رسالة إلى الرئيس الأمريكي تطلب منه ضمان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل الإفراج الفوري عن نصف الرهائن المحتجزين داخل .ومن المتوقع أن يتم تسليم الرسالة إلى هذا الأسبوع، بحسب المصدر ذاته.وكان ترامب، قد دعا في السابق حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وشاركت مع وقطر في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى هدنة توقف الحرب المستمرة منذ نحو عامين، لكن دون جدوى.