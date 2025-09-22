تفاصيل إنقاذ طفل غزة الذي حمل أخاه

وأشاد في منشور له عبر حسابه الرسمي على " " بدور العرجاني ورئاسة اتحاد قبائل ، الذي تعهد برعاية الطفلين بعد وصولهما إلى مصر، فور انتشار صورتيهما التي أثارت موجة تعاطف عالمية.وكتب المقرب من دوائر صنع القرار في مصر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "اتصلت بالحاج إبراهيم العرجاني قولتله عاوزين نوصل للطفلين دول.. وأعرف أن أهل سيناء لهم علاقات ممتدة داخل غزة.. قالي أجهزة الدولة هي هاتجيبهم اديني يومين".وأضاف أبو بكر أن رجل الأعمال إبراهيم العرجاني وعده قائلا: "أوعدك لو وصلوا مصر هما في رقبتي" مختتما منشوره: "يومين وقدرنا نوصلهم وهما الآن تحت اشراف مصري".وانتشرت صورة الطفلين في الأيام الأخيرة عبر ، حيث يظهر جدوع (حوالي 10 سنوات) يحمل شقيقه الأصغر على كتفه، وسط الدخان والركام، في مشهد يرمز إلى سرقة الحرب لطفولة المدنيين في غزة.وأثار الفيديو آلاف التعليقات والمشاركات مع وصف الطفل بـ"الأب الصغير" الذي تحول إلى حارس لأخيه في لحظة، والذي يأتي في سياق النزوح الجماعي الذي يعانيه أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر 2023، حيث دمرت آلاف المنازل وأُجبر السكان على التنقل جنوبا عبر طريق رشيد، وسط انقطاع عن المساعدات الإنسانية.وظهر الطفل بملابس ممزقة وجسد نحيل، بينما يتدلى شقيقه الصغير على ظهره، في مشهد مؤلم جسّد معاناة آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يدفعون ثمن الحرب بلا ذنب.وأعلنت المعنية بدعم أهالي قطاع غزة أنها نجحت في الوصول إلى الطفل الفلسطيني "جدوع" وشقيقه بعد جهود بحث مكثفة استمرت لفترة طويلة، وتم نقلهما إلى خيمة لاستقبال الحالات الإنسانية، حيث حظيا بالرعاية الكاملة — غذائية ونفسية وطبية.وأكدت اللجنة أن "هذا التدخل جاء بتوجيهات مباشرة من ، الذي شدد على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للأطفال الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي".