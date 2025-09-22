وقالت السلطات المحلية في مدينة شنجن، الواقعة في مقاطعة قوانغدونغ، إنها بدأت عملية إجلاء واسعة تشمل نحو 400 ألف شخص من المناطق المنخفضة والساحلية، وسط استعدادات شملت إغلاق المدارس وتعليق وسائل النقل العام في عدد من مدن المقاطعة.وفي المجاورة، توقعت أن تصل تأثيرات الإعصار مساء الثلاثاء، محذرة من "ظروف جوية غير مواتية تشمل أمطارًا غزيرة متكررة وهبات شديدة من الرياح"، فيما أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية بين الثلاثاء والخميس.وكان الإعصار قد عبر مضيق شمال عصر الاثنين، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 215 كيلومترًا في الساعة مع هبات تخطت 290 كيلومترًا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفلبينية.وقد تسبب في انقطاع واسع للكهرباء وإغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في مانيلا و29 مقاطعة أخرى، بينما أُجلي أكثر من 10 آلاف شخص إلى مراكز إيواء آمنة.وقال أحد سكان بلدة أباري الساحلية في مقاطعة كاجايان إنه على "هدير الرياح وهي تطرق النوافذ"، فيما أكد مسؤولو استعدادهم "للأسوأ" مع استمرار العاصفة في التحرك غربًا.وفي تايوان، أطلقت السلطات تحذيرات من أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والجنوبية، وبدأت عمليات إجلاء في المناطق الجبلية القريبة من مدينة بينغتونغ، وسط مخاوف من تكرار أضرار مشابهة لتلك التي خلفها إعصار "كوينو" قبل عامين.وتأتي هذه التطورات في وقت يحذر فيه العلماء من أن تغيّر المناخ يسهم في زيادة شدة وتواتر والعواصف المدارية في مختلف أنحاء العالم، ما يضاعف من حجم الأضرار والخسائر البشرية والمادية المرتبطة بها.