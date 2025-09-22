روسيا تحبط شاحنة مسيرات

وجاء في بيان : "في مقاطعة سامارا، اكتشف عناصر الجمارك 34 طائرة بدون مفككة وطائرة مسيرة رباعية المراوح (DJI Mavic) مع جهاز تحكم عن بعد وذلك خلال تفتيش شاحنة من طراز غازيل كانت متجهة إلى بشكيريا".وأضاف البيان أن السيارة وصلت من كازاخستان وأوقفها عناصر دورية جمارك متنقلة بالقرب من ساجارشين.ووفقا للوثيقة، تضمنت الشحنة التي تم احتجازها، طائرات مسيرة من طراز FPV وطائرتي Klyuch-Fortuna FPV، ولم تكن هناك أي وثائق ترافق الشحنة.وزعم السائق بأن الطائرات المسيرة كانت ملكه، وأنه استخدمها للتصوير الشخصي.وأضاف البيان أن الطائرات بدون طيار بهذا العدد لا يمكن استخدامها لأغراض شخصية وتشكل تهديدا لأمن البلاد.وبعد استشارة الخبراء تبين أن الشاحنة كانت تحتوي على طائرتين مُسيّرتين ثابتتي الجناحين، قادرتين على حمل حمولة يصل وزنها إلى خمسة كيلوغرامات، وطائرة استطلاع مُسيّرة، ومكونات يمكن منها تجميع 32 طائرة مُسيّرة صغيرة قادرة على إسقاط حمولات.وبحسب البيان، تم التحفظ على الموجودات واحتجاز الشاحنة وتوقيف السائق، ولا يزال التحقيق مستمرا لتحديد الحمولة وهدفها.