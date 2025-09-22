الشرع يمازح جنرالاً أميركياً ويذكره بالعراق (فيديو)

لاسيما أن المحاور لم يكن إعلامياً عادياً، بل الجنرال الأميركي السابق ، الذي شغل منصب مدير وكالة الـ"سي آي إي" خلال سنوات الحرب في .وحمل اللقاء بين الرجلين مفارقة غريبة، دفعت الشرع نفسه إلى التعليق قائلاً لبتريوس "لا شيء مستحيلاً في السياسة".وروى الجنرال الأميركي السابق كيف وضع تقييماً خلال الحرب السورية للفصيل المسلح المعارض الذي كان يقوده الشرع، مشيراً إلى أنه أكد ضمنه "أنه وطني ويمكن الاعتماد عليه".أما عند سؤاله عن كيفية تدبر أموره حالياً في إدارة سوريا، فرد الشرع ممازحاً "إن مهمته أصعب بالتأكيد من مهمة الأميركيين في ".وقال "كان عندكم خيار أن تتركوا العراق أما خياراتنا فمحدودة".إلى ذلك، جدد الرئيس السوري دعوته إلى لرفع العقوبات المفروضة على بلاده والمرتبطة بقانون ، قائلاً إن "العقوبات المفروضة على نظام الأسد لم تعد مبررة، وإن السوريين باتوا يعتبرونها بمثابة إجراءات تستهدفهم بشكل مباشر".أما عن المفاوضات مع ، فأوضح أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من المحادثات الأمنية التي آمل أن تحافظ على سيادة سوريا، وتبدد كذلك المخاوف الأمنية الإسرائيلية.يذكر أن الشرع الذي يزور ، أول رئيس سوري سيتحدث من على منبر منذ حرب يونيو 1967 مع إسرائيل.