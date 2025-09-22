يأتي ذلك، بعد إدانتها بنشر مقاطع مصورة اعتبرتها التحقيقات "خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم المجتمع".وخلال جلسات المحاكمة أنكرت المتهمة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها "لم ترتكب أي فعل من شأنه التحريض على الفسق أو الفجور"، وقالت: "أنا أظهر بالحجاب في كل فيديوهاتي".وسبق أن أمرت بحبس البلوغر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود بلاغات عدة اتهمتها بنشر مقاطع "تحتوي على ألفاظ غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية"، بحسب نص البلاغات.كما تحفظت النيابة على هواتف محمولة ضُبطت بحوزة "أم سجدة" لحظة القبض عليها، بالإضافة إلى نسخ من بعض المقاطع محل التحقيق، وطلبت سرعة إجراء تحريات حول نشاطها.ويأتي الحكم بعد أن أيدت المحكمة المختصة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمة، على خلفية اتهامها بممارسة أنشطة تتعلق بغسيل الأموال.وكانت قد أعلنت في بيان سابق عن ضبط "أم سجدة" وصانعة محتوى أخرى، وذلك عقب ورود بلاغات ضدهما تتهمهما بنشر فيديوهات خادشة والخروج عن الآداب العامة.وأشارت إلى أنهما "اعترفتا خلال التحقيقات الأولية بنشر المقاطع بهدف جذب المتابعين وتحقيق مكاسب مالية".