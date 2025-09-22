تعليق قطري جديد يخص ضربة الدوحة: تجاوزت حدود الخليج

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن قوله إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في "لحظة غيرت المجتمع القطري إلى الأبد".

وأضاف الأنصاري، الذي يشغل أيضا منصب مستشار : "لأول مرة في تاريخنا يقتل أحد مواطنينا من جراء غارة جوية على بلدنا. الغارة لم تكن مبررة ولم تكن لها أي علاقة بدخول قطر في أي صراع عنيف، بل أتت نتيجة مباشرة لاختيار قطر أن تكون فاعلا من أجل السلام".



وأكد المسؤول القطري أن تأثيرات الغارة، التي استهدفت اجتماعا لمسؤولي حماس في التاسع من سبتمبر الجاري، تجاوزت حدود الدول الخليجية.



وأشار إلى أن الهجوم غير المسبوق "لم يغير المجتمع القطري فحسب، بل غير أيضا تصور للتهديد الذي تشكله لأول مرة في تاريخ الكتلة، التي تضم أيضا والكويت وعمان والسعودية والإمارات".



ومن المرتقب أن تعقد قمة بين دول الخليجي والرئيس الأميركي ، وستكون قضية "إدراك التهديد الجديد في المنطقة، وكيف يجب أن تكون علاقتنا مع في ظل هذا التهديد الجديد" من بين القضايا الرئيسة التي سيتم مناقشتها، بحسب تعبير الأنصاري.