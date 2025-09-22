هل سيوافق ترامب على صفقة "تيك توك" هذا الأسبوع؟.. اليكم التوقعات

ونقلت وول اليوم الإثنين عن مسؤول كبير في أن الصفقة المرتقب الإعلان عنها ستتضمن أنها تستوفي المتطلبات القانونية.وقال إن والصين أحرزتا تقدما بشأن صفقة تهدف إلى نقل ملكية أصول بالولايات المتحدة من شركة بايت دانس الصينية إلى جهات أمريكية.ونقلت رويترز يوم السبت عن مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق سيشمل أيضا ضمان تأمين خوارزمية تيك توك وإعادة تدريبها وتشغيلها داخل الولايات المتحدة، بعيدا عن سيطرة شركة بايت دانس الصينية.ولم يرد تيك توك ولا البيت الأبيض على طلبات من رويترز للتعليق.ونقلت رويترز يوم السبت عن مسؤول في البيت الأبيض أنه بموجب الاتفاق المتوقع ستكون غالبية أصول تيك توك في الولايات المتحدة مملوكة لمستثمرين أمريكيين تحت من داخل البلاد يتمتع بخبرة في والسيبراني.وذكرت جورنال اليوم أن المستثمرين الحاليين إلى جانب مجموعة من الداعمين الأمريكيين الجدد من بينهم شركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك وشركة الحوسبة السحابية أوراكل، سيملكون مجتمعين نحو 80% من الشركة الجديدة التي ستتولى تشغيل تيك توك في الولايات المتحدة.وأفادت أن كونسورتيوم من المستثمرين الجدد يشمل شركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك وأوراكل سيستحوذ على نحو نصف حصة الشركة الجديدة التي سيتم إنشائها لتشغيل تيك توك داخل الولايات المتحدة.وأشار التقرير إلى أن مستثمرين حاليين مثل شركة سسكويهانا إنترناشونال ستحوز نحو 30%.وأفادت رويترز بأن حصة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، ستنخفض إلى أقل من 20%.