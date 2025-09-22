نتنياهو يتوعد بتدمير "المحور الإيراني"

وتعهد نتنياهو بتمديد الحرب إلى العام الجديد، حيث كان يتحدث خلال عشية رأس السنة العبرية.وأعلن نتنياهو خوض معركة لتدمير "المحور الإيراني"، مشيدا بـ"عزيمة الجيش الإسرائيلي"، في وقت تتواصل به المعارك على جبهات عدة.وتحدث نتنياهو أمام للجيش الإسرائيلي، إلى جانب إيال زمير ووزير الدفاع كاتس.وأكد عزمة عزمه على "تحقيق جميع أهداف الحرب، بما يشمل القضاء على حركة حماس، وتحرير الرهائن، وضمان أمن إسرائيل على كل الجبهات".