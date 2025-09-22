ماكرون يعلن الاعتراف بدولة فلسطين وعباس يوجه دعوة للدول

أعلن ، اليوم الاثنين، رسميا اعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يأتي وفاء لالتزام البلاد التاريخي في الشرق الأوسط، فيما دعا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك.





وأضاف: "اعترافنا بالدولة الفلسطينية هو تأكيد بأن الشعب الفلسطيني ليس زائدا عن الحاجة، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا ينتقص من حقوق الشعب الإسرائيلي".



وتابع: "نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، ونعرب عن تعاطفنا مع الإسرائيليين ونطالب بالإفراج غير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حماس".



وأكد أنه "لا مجال للضعف أمام الإرهابيين والتمسك بالقيم الإنسانية هو شرط الخلاص، تواصل عملياتها في غزة بهدف معلن هو تدمير حماس ولكن حياة آلاف الغزيين لا تزال تدمر".



من جانبه، قال ، "الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فورا وجرائم الحصار والتجويع ليست وسيلة لتحقيق الأمن ونطالب بإدخال المساعدات لغزة وانسحاب الاحتلال منها والإفراج عن الرهائن".

وأضاف "لن يكون لحماس دور في غزة وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، ونريد دولة فلسطينية غير مسلحة"، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك.

وتابع الرئيس الفلسطيني، "اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود وما زلنا نعترف بذلك"، داعيا "إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم".