"مسيّرات" توقف حركة الطيران بمطار كوبنهاغن

وفي بيان نُشر عبر منصة (إكس)، أوضحت الشرطة أن " المطار مغلق حاليًا للإقلاع والهبوط، حيث شوهدت طائرتان أو ثلاث طائرات مسيرة كبيرة تحلق في المنطقة".وبحسب منشور على منصة FlightRadar، تم تحويل ما لا يقل عن 15 رحلة جوية إلى مطارات أخرى.وأكد متحدث باسم المطار أن حركة المرور توقفت بالكامل، لكنه رفض التعليق بشكل أكبر.