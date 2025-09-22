​أربع دول تعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين

​أعلنت أربع ​دول رسميا الاعتراف بدولة فلسطين على هامش انطلاق أعمال "مؤتمر حل الدولتين" بمقر في .

وقررت رسميا أمارة وكندا ولوكسمبورغ ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان أعلن، الاثنين خلال انطلاق أعمال "مؤتمر حل الدولتين" في بنيويورك، رسميا اعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يأتي وفاء لالتزام البلاد التاريخي في الشرق الأوسط.

ويوم الأحد الماضي، اعترفت المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى، رسميا بدولة فلسطين، في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في سياسة الخارجية، وذلك عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في .