موسكو: اعترفنا بفلسطين قبل مقتل عشرات الآلاف من سكانها

وقال الدبلوماسي الروسي خلال مؤتمر دولي في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية: "أود أن أذكر أن ، مثل الأغلبية الساحقة من دول العالم (149 دولة)، اعترفت منذ وقت طويل بالحقوق المشروعة للفلسطينيين في العودة وتقرير المصير، وتطلعاتهم العادلة لإقامة دولتهم الخاصة. لقد فعلنا ذلك دون انتظار المأساة الإنسانية الحالية، والكارثة المروعة التي أودت بحياة 65 ألف فلسطيني على الأقل".يذكر أن رئيس وزراء كير ستارمر أعلن في 21 ايلول اعتراف لندن بدولة فلسطين، كما اتخذت وكندا والبرتغال خطوات مماثلة. بينما أعلنت وبلجيكا ولوكسمبورغ الأحد اعترافها بفلسطين، وقد أدانت والولايات المتحدة هذه القرارات.يذكر أنه في عام 1947، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بإقامة دولتين على الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الانتداب البريطاني: دولة يهودية ودولة عربية. أعقب ذلك سلسلة من الحروب أدت إلى استيلاء إسرائيل على الأراضي المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك الغربية.وبحسب القرار، كان من المفترض أن تخصص حوالي 55% من أراضي فلسطين للدولة اليهودية، و42% للدولة العربية، بينما تصبح القدس وبيت لحم منطقتين محايدتين منزوعتي السلاح تحت سيطرة . وهكذا حصلت إسرائيل على 9 من أصل 16 مقاطعة في فلسطين الانتدابية، رغم أن السكان العرب في المنطقة كانوا أكثر عددا من السكان اليهود.وأعلن استقلال فقط في عام 1988. وتتكون الدولة من منطقتين منفصلتين: وقطاع غزة، تفصلهما أراضي إسرائيل.وتسيطر الفلسطينية برئاسة جزئيا على الضفة الغربية، بينما كان قطاع غزة حتى عام 2023 تحت سيطرة حركة "حماس" التي لا تخضع للسلطات الفلسطينية المركزية.وقبل الأسبوع الماضي، كان عدد الدول المعترفة بفلسطين 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا. وتعتقد أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.