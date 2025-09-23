موسكو: اعترفنا بفلسطين قبل مقتل عشرات الآلاف من سكانها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أكو فد واحد
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541523-638942026597328040.jpeg
موسكو: اعترفنا بفلسطين قبل مقتل عشرات الآلاف من سكانها
دوليات
2025-09-23 | 01:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
74 شوهد
السومرية
نيوز-دولي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين أن
روسيا
اعترفت بفلسطين كدولة دون انتظار وقوع الكارثة المروعة التي أودت بحياة 65 ألفا على الأقل من سكانها.
وقال الدبلوماسي الروسي خلال مؤتمر دولي في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية: "أود أن أذكر أن
روسيا
، مثل الأغلبية الساحقة من دول العالم (149 دولة)، اعترفت منذ وقت طويل بالحقوق المشروعة للفلسطينيين في العودة وتقرير المصير، وتطلعاتهم العادلة لإقامة دولتهم الخاصة. لقد فعلنا ذلك دون انتظار المأساة الإنسانية الحالية، والكارثة المروعة التي أودت بحياة 65 ألف فلسطيني على الأقل".
يذكر أن رئيس وزراء
بريطانيا
كير ستارمر أعلن في 21 ايلول اعتراف لندن بدولة فلسطين، كما اتخذت
أستراليا
وكندا والبرتغال خطوات مماثلة. بينما أعلنت
فرنسا
وبلجيكا ولوكسمبورغ الأحد اعترافها بفلسطين، وقد أدانت
إسرائيل
والولايات المتحدة هذه القرارات.
يذكر أنه في عام 1947، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بإقامة دولتين على الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الانتداب البريطاني: دولة يهودية ودولة عربية. أعقب ذلك سلسلة من الحروب أدت إلى استيلاء إسرائيل على الأراضي المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك
القدس
الغربية.
وبحسب القرار، كان من المفترض أن تخصص حوالي 55% من أراضي فلسطين للدولة اليهودية، و42% للدولة العربية، بينما تصبح القدس وبيت لحم منطقتين محايدتين منزوعتي السلاح تحت سيطرة
الأمم المتحدة
. وهكذا حصلت إسرائيل على 9 من أصل 16 مقاطعة في فلسطين الانتدابية، رغم أن السكان العرب في المنطقة كانوا أكثر عددا من السكان اليهود.
وأعلن استقلال
دولة فلسطين
فقط في عام 1988. وتتكون الدولة من منطقتين منفصلتين:
الضفة الغربية
وقطاع غزة، تفصلهما أراضي إسرائيل.
وتسيطر
السلطة الوطنية
الفلسطينية برئاسة
محمود عباس
جزئيا على الضفة الغربية، بينما كان قطاع غزة حتى عام 2023 تحت سيطرة حركة "حماس" التي لا تخضع للسلطات الفلسطينية المركزية.
وقبل الأسبوع الماضي، كان عدد الدول المعترفة بفلسطين 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا. وتعتقد
موسكو
أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بفلسطين من باريس ولندن
13:06 | 2025-07-10
الصين.. فيضانات مدمرة تطرد عشرات الآلاف من منازلهم
12:31 | 2025-08-06
دخول عشرات الآلاف من الزائرين العرب والأجانب لإحياء ذكرى عاشوراء
06:07 | 2025-07-05
أستراليا: سنعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل
07:26 | 2025-08-11
روسيا
فلسطين
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
الولايات المتحدة
السلطة الوطنية
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
الضفة الغربية
سومرية نيوز
دولة فلسطين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
محليات
44.33%
04:16 | 2025-09-22
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
04:16 | 2025-09-22
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
محليات
22.91%
13:12 | 2025-09-21
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
13:12 | 2025-09-21
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
21.49%
03:43 | 2025-09-22
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
03:43 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
منوعات
11.27%
10:17 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
10:17 | 2025-09-22
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Live Talk
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
Live Talk
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Live Talk
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
اخترنا لك
وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - عاجل
04:20 | 2025-09-23
حادث غريب.. إنقاذ رجل علق رأسه داخل إشارة مرور (فيديو)
03:48 | 2025-09-23
رحيل معمرة تركية عاصرت 3 سلاطين و12 رئيسا (صور)
03:41 | 2025-09-23
ترامب يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية محلية
02:39 | 2025-09-23
ترامب يقدم نصيحة طبية للحوامل
02:17 | 2025-09-23
الرئيس الفرنسي "عالق" في ازدحام إثر قطع شارع في نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)
01:59 | 2025-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.