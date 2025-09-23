خلال الاجتماع الاممي بنيويورك.. واشنطن تمنع وفد ايران من "التسوق"

وقال بيجوت، نائب المتحدث باسم الأميركية، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى "زيادة الضغط" على المؤسسة الدينية الإيرانية، متهما إياها بالسماح للمسؤولين بشراء البضائع الفاخرة في الخارج بينما يعاني الإيرانيون من "الفقر والبنية التحتية المتداعية ونقص المياه والكهرباء".وأضاف بيجوت، أن وزير الخارجية الأميركي، ، كان قد أمر بحصر تنقل الوفد الإيراني بين الفندق الذي يقيمون فيه ومقر ، وقصر ذلك على الأعمال الرسمية فقط.وتابع بيجوت: "يبقى أمن الأميركيين على رأس أولوياتنا"، مضيفا أن لن تسمح للنظام الإيراني باستغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدما فيما أسماه "برنامجه الإرهابي" أو التمتع بامتيازات يحرم منها شعبه.وأضاف: "هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للمساءلة ومستقبل أفضل".