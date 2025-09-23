ترامب يقدم نصيحة طبية للحوامل

وقال خلال فعالية أقيمت في حول التوحد: "لا تتناولنه!" في إشارة إلى الباراسيتامول، وهو دواء واسع الاستخدام لتسكين الألم وخفض الحرارة.وربط الرئيس الأمريكي بين تناوله أثناء الحمل وبين زيادة محتملة في خطر إصابة الأطفال بالتوحد، مدعيا أن تناول الباراسيتامول، المكون الرئيسي في "تايلينول"، والمعروف أيضا في باسم أسيتامينوفين، "غير مفيد"، وأنه ينبغي على النساء الحوامل تناوله فقط في حالات الحمى الشديدة.بدروه، قال رئيس الأمريكية الحالي (FDA) هو مارتي ماكاري: "لمدة طويلة، شاهدنا انتشار وباء التوحد دون التوصل إلى إجابات جيدة.. وجدنا ارتباط بين مادة تايلينول و اضطرابات مثل فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد".وأعلن "أننا وجدنا علاج للتوحد اسمه "ليوكوفورين" والذي أظهر تحسنا لدى 2/3 من الأطفال الذين تناولوه"، مبينا أن "هذا يحدث بسبب نقص حمض الفوليك في دماغ الطفل مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتوحد".وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على استخدام حمض الفولينيك لمعالجة بعض أشكال التوحد. ووصفت هذه الخطوة بأنها واعدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث، وفق ما أشار إليه خبراء في المجال.وأوضحت أن حمض الفولينيك "علاج واعد" لكنه "لا يشفي من التوحد"، وإنما قد يساعد في تحسين القدرة على الكلام لدى بعض المصابين بالمرض.من جهة أخرى، اعتبر ترامب أنه لا يوجد سبب لتطعيم الرضع ضد التهاب الكبد باء فور ولادتهم، قائلاً إن هذا المرض "ينتقل عبر العلاقات الجنسية، ولا مبرر لإعطاء اللقاح لطفل حديث الولادة. يجب الانتظار حتى يكبر الطفل ويبلغ الثانية عشرة من عمره لتطعيمه".في المقابل، تؤكد التوصيات الطبية المعمول بها في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى على أهمية تلقيح الرضع ضد التهاب الكبد باء في وقت مبكر، وذلك بسبب احتمال انتقال العدوى من الأم إلى الطفل خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة.