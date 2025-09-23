رحيل معمرة تركية عاصرت 3 سلاطين و12 رئيسا (صور)

– دوليات



توفيت الجدة التركية بيري عن عمر ناهز 127 عاما في منطقة صولوا في محافظة أماسيا، حيث شيع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد رحلة حياة استثنائية جعلتها شاهدة على مراحل تاريخية فارقة.

وكانت الراحلة أما لخمسة أبناء وجدة لعشرين حفيدا، وقد ولدت في الأول من يوليو عام 1898. وظلت في المستشفى خلال الفترة الأخيرة بسبب معاناتها من ضيق في التنفس وفشل في عدد من الأعضاء، إلى أن فارقت الحياة.