هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تُعلن رسمياً دواء "ليوكوفورين" كعلاج جديد للتوحد

وبحسب وسائل إعلام نقلت عن أطباء قولهم إن الدواء أثبت قدرته على علاج اضطراب طيف التوحد، بعدما أظهرت التجارب تحسن قدرة الأطفال على التواصل واللغة والمهارات الاجتماعية وتقليل النوبات والمشكلات الحركية وتحسين الانتباه وأصبح الصغار المصابون بالتوحد يرغبون بالتواصل بعد تناولهم ذلك الدواء.وحتى الآن العلاج موجه لحالات مرتبطة بنقص "الفولات الدماغي" وليس لجميع حالات التوحد، وبحسب الأخبار المتداولة فهذا اختراق علمي كبير قد يعطي أمل في المستقبل القريب لإنتاج علاجات لجميع أنواع التوحد.