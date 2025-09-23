بعد رحيل مفتي السعودية.. من هو عبد العزيز آل الشيخ؟

وبحسب موقع "سعوديبيديا"، فإن آل الشيخ هو ثالث مفتٍ في تاريخ بعد محمد آل الشيخ، وعبدالعزيز بن باز.وولد آل الشيخ في 3 ذي الحجة 1362هـ/30 تشرين الثاني 1943م في مكة المكرمة، وتوفي والده عام 1370هـ/1951م وهو صغير لم يتجاوز الثامنة، وكان تلميذا لدى سنان الذي حفَّظه بعد وفاة والده بثلاثة أعوام.ونشأ عبد العزيز آل الشيخ يتيما، وحفظ القرآن في سن مبكرة، وفقد بصره في العشرينيات من عمره، ودرس العلم الشرعي على مفتي الديار السعودية الأسبق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبدأ حياته العملية بالتدريس وعضوية المجالس العلمية بالجامعات، وكان خطيب جامع الإمام عبدالله " " بالرياض، وأشهر خطباء مسجد نمرة، وله عدة مؤلفات شرعية.وفي عام 1384هـ/1965م، عُيِّن آل الشيخ مدرسا في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض، واستمر فيه ثماني سنوات، قبل أن ينتقل إلى كلية بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن الإسلامية، ليعمل فيها أستاذا مساعدا عام 1399هـ/1979م، ثم أستاذا مشاركا عام 1400هـ/1980م، إضافةً إلى التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، كما أصبح عضوا في عدة مجالس علمية للجامعات السعودية.وتولى عبد العزيز آل الشيخ الإمامة والخطابة في جامع بن إبراهيم بدخنة بالرياض بعد وفاة محمد بن إبراهيم عام 1389هـ/1969م، ثم إمامة الجمعة في مسجد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف العام الذي يليه، ثم انتقل إلى إمامة جامع الإمام تركي بن عبدالله.وفي عام 1402هـ/1982م، عيِّن عبد العزيز آل الشيخ إماما وخطيبا بمسجد نمرة بعرفة، وعضوا في عام 1407هـ/1987م، وفي عام 1412هـ/1991م، أصبح عضوا متفرِّغا في للبحوث العلمية والإفتاء بالمرتبة الممتازة، كما صدر عام 1416هـ/1995م بتعيينه نائبا للمفتي العام للمملكة بالمرتبة الممتازة، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه مفتيا عامّا للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء، ورئيسا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير بتاريخ 29 محرم 1420هـ/14 ايار 1999م، بعد وفاة المفتي السابق عبدالعزيز بن باز.