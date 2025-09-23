واشنطن تقدم 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "قصير"

ويتهم قصير باستخدام منصبه في الشركة لمساعدة " " و" " التابع للحرس الثوري الإيراني في "الحصول على التمويل والتهرب من العقوبات"، وذلك عبر بيع النفط والصلب والسلع غير المشروعة، إضافةً إلى "تنسيق الأنشطة المالية" بين الحزب والفيلق.وأكد البرنامج أن "أي شخص يمتلك معلومات عن أو عن شبكات حزب الله المالية وأنشطتها ذات الصلة يمكنه التواصل عبر القنوات المخصصة للبرنامج، حيث قد تؤهله تلك المعلومات للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار".ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التي لطالما عرضت مكافآت مالية مقابل معلومات تؤدي إلى ضبط مسؤولين في "حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه كمنظمة إرهابية، إضافة إلى شخصيات أخرى حول العالم تتهمهم بأنشطة غير قانونية.