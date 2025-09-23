ضجة في مصر إثر حقن "قاتلة"

وجاء التحذير في ظل تزايد الإقبال على هذه الحقن — خصوصًا مع ارتفاع أعداد مصابي الفيروسات التنفسية الموسمية — دون استشارة طبية أو فهم لآثارها الجانبية.1. "حقنة البرد" أو "الخلطة السحرية".. خطر قاتل تحت مسمى العلاج السريعتعرف هذه الحقنة أيضًا باسم "حقنة هلتر"، وتُروّج لها في بعض العيادات غير المرخصة أو الصيدليات كعلاج فوري لنزلات البرد والإنفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي — وهي أمراض فيروسية تنتشر مع التقلبات الجوية في هذا التوقيت من العام.لكن وفقًا لتقارير رسمية من وهيئة الدواء، فإن هذه الحقنة شديدة الخطورة، وتتكون عادةً من خليط يضم:مضاد حيوي (لا فاعلية له ضد الفيروسات، ويُستخدم فقط للعدوى البكتيرية).كورتيزون (يُثبط المناعة، وقد يُفاقم العدوى الفيروسية).مسكن قوي للألم (يخفي الأعراض دون معالجة السبب).وأوضحت الوزارة أن استخدام المضادات الحيوية في علاج العدوى الفيروسية لا جدوى منه، بل يؤدي إلى ظاهرة خطيرة تُعرف بـ"المقاومة الميكروبية"، حيث يصبح الجسم غير مستجيب للمضادات الحيوية عند الحاجة إليها لاحقًا لعلاج عدوى بكتيرية حقيقية.2. حقن التخسيس.. ليست وسيلة سحرية للرشاقةمع تزايد السعي نحو "الجسم المثالي"، انتشرت حقن التخسيس في السوق غير الرسمي، دون رقابة طبية. وحذّرت وزارة من استخدام هذه الحقن إلا بعد استشارة طبيب متخصص، وبعد تقييم الحالة الصحية العامة، مشددة على ضرورة الحصول عليها من مصادر موثوقة ومعتمدة.وأشارت إلى أن بعض هذه الحقن تحتوي على مواد قد تسبب:خللاً هرمونيًا.مشاكل في الكبد أو الكلى.اضطرابات في ضربات القلب.وفي بعض الحالات، صدمات تحسسية أو فشل عضوي.3. حقنة ما بعد الولادة.. تحذير من عبوات مقلدةحذّرت المصرية من تداول عبوات مقلدة من حقنة RhoPhylac 300 — Human anti-D (RH) immunoglobulin، وهي حقنة تُعطى للسيدات بعد الولادة في حالات معينة لمنع حدوث تعارض مناعي بين دم الأم والجنين (خاصة إذا كانت الأم سالبة العامل الريسوسي والأب موجبًا).وأكدت الهيئة أنها ضبطت عبوات مزيفة من هذه الحقنة في السوق، محذرة السيدات من شرائها إلا من جهات طبية موثوقة، وطالبت بمتابعة الموقع الرسمي للهيئة أو الاستفسار عبر قنواتها الرسمية قبل الحصول عليها.شددت وزارة الصحة وهيئة الدواء على ضرورة:عدم استخدام أي حقن طبية دون وصفة طبية.التأكد من مصدر الدواء وصلاحية العبوات.عدم الانسياق وراء وعود "العلاج السريع" أو "الرشاقة الفورية"، التي قد تكلفك صحتك أو حياتك.الصحة ليست مجالًا للتجربة، والعلاج الخاطئ قد يكون أخطر من المرض نفسه.