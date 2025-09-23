بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

انطلقت، الثلاثاء، في أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الأسبوع الحالي، تُعقد فعاليات رفيعة المستوى ومتفردة تضم كافة الشخصيات من قادة ومجتمع مدني، من منظمات نسائية وشبابية.



تنعقد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، في لحظة محورية لتجديد الالتزام العالمي بالتعددية والتضامن والعمل المشترك من أجل الإنسان والكوكب.