الأمم المتحدة تطلق تحذيراً جديداً بشأن فلسطين وتؤكد: العالم سيعاني الفوضى

وقال غوتيريش: "نواجه اليوم بعد 80 عامًا من تأسيس نفس التحديات التي واجهها المؤسسون، ومبادئ المنظمة محاصرة، فيما تهاوى الأساس الذي تقوم عليه ركائز السلام والتقدم".وأضاف أن "دون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف، سيعاني العالم من "، مؤكدًا أن الخيار الحتمي هو التأكيد على ضرورة تنفيذ القانون الدولي.وحذر غوتيريش من التوسع الاستيطاني المتواصل والعنف في فلسطين، مؤكدًا أن الضم الوشيك للأراضي الفلسطينية في يشكل تهديدًا جديًا. كما أشار إلى إعلان المجاعة في رغم التدابير التي اتخذتها الدولية، مطالبًا بتنفيذ هذه التدابير فورًا.وأكد الأمين العام أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو التدمير الممنهج لمقدرات حياته".