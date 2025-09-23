وزير الخارجية الأمريكي: نواجه تهديداً وشيكاً يتطلب إجراءات حاسمة

وقال روبيو في برنامج " مورنينغ" يوم الثلاثاء: "إذا أخبرتني أن هناك سفينة محملة بالمخدرات متجهة إلى شواطئ لتسميم شعبنا، فهذا يمثل التهديد نفسه الذي يمثله هجوم دولة ما على . يجب وقف هذا، الأساليب القديمة لم تجد نفعا".وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.وتابع: "عدد السفن التي تبحر الآن أقل بكثير مما كان عليه قبل بضعة أسابيع. لن يسمح الرئيس للعصابات بإغراق بالسموم التي تقتل شعبنا إلى ما لا نهاية".وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن تنفيذ عدة ضربات صاروخية ضد عصابات فنزويلية كانت تحاول نقل شحنات من إلى الولايات المتحدة عبر المياه الدولية.