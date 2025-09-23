قتلى ومفقودين جراء إعصار "راغاسا" في تايوان

قالت في تايوان، اليوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر، إن شخصين لقيا مصرعهما، فيما لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين في مقاطعة هوالين الواقعة شرق البلاد، وذلك بعد أن فاضت إحدى البحيرات الجبلية نتيجة التأثيرات المباشرة لإعصار "راغاسا"، الذي يضرب أطراف الجزيرة منذ يوم أمس الإثنين.أضافت الإدارة أن البحيرة، التي فاضت بعد ظهر اليوم، تشكلت بشكل طبيعي في منطقة جبلية نتيجة انهيارات أرضية سابقة تسببت بها أمطار غزيرة، في منطقة منخفضة الكثافة السكانية. وأسفر فيضانها المفاجئ عن تدفق كميات كبيرة من المياه إلى بلدة قوانغفو، ما أدى إلى وفاة شخصين هناك، وفقًا لما أفادت به مصادر رسمية.الإعصار "راغاسا"، المصنَّف ضمن الهائلة، بدأ يقترب من جزيرة تايوان في الساعات الأولى من يوم الإثنين، وتسببت حوافه الخارجية في هطول أمطار غزيرة تجاوز منسوبها 60 سنتيمترًا في المناطق الشرقية من البلاد، ما زاد من خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.أفادت إدارة الإطفاء بأن عدد المفقودين في هوالين ارتفع إلى 30 شخصًا، وتعمل فرق الإنقاذ، التي بدأت في التوافد من مختلف أنحاء تايوان، على البحث عنهم وسط ظروف مناخية وبيئية بالغة التعقيد.ويتجه الإعصار حاليًا نحو الساحل الجنوبي للصين، فيما تبقى تايوان في حالة تأهب للتعامل مع أي تطورات جديدة ناجمة عن تحرك العاصفة في محيطها.