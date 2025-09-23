ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق

وقال ، إن "كل ما حصلت عليه من كان سلمًا كهربائيًا توقف في منتصف الطريق"، مشيرا الى انه "لو لم تكن السيدة الأولى في حالة جيدة، لربما كانت سقطت، لكنها في حالة ممتازة".وتابع، "نحن الاثنين في حالة جيدة، كنا واقفين ثم هناك جهاز النصوص (التليبرومبتر) الذي لم يعمل"، مردفاً أنه "هذين الشيئين هما ما حصلت عليهما من الأمم المتحدة (سلم كهربائي سيء وتليبرومبتر سيء".وأكمل: "شكرًا جزيلًا.. وبالمناسبة، هما يعملان الآن. لقد بدأ للتو، وأعتقد أنني يجب أن أفعلها بالطريقة الأخرى إنها أسهل".