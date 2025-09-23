السيد الخامنئي: الأمة الإيرانية ترفض عدم تخصيب اليورانيوم ولن نفاوض أمريكا حالياً

وقال السيد الخامنئي في تصريحات: "نحن من بين 10 دول على مستوى العالم تمتلك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، ولا نحتاج إلى أسلحة نووية ولا نعتزم إنتاجها".وأضاف أن " الأمة الإيرانية لن تقبل بعدم تخصيب اليورانيوم، ولن نستسلم للضغوط بهذا الشأن"، مبيناً أن "التفاوض مع في الوضع الحالي لن يخدم مصالحنا".ولفت إلى أن "الموافقة على المحادثات يعني قبولنا ورضوخنا للتهديدات"، موضحاً أن "الولايات المتحدة تريد منا عدم امتلاك صواريخ بما في ذلك صواريخ متوسطة المدى".